На трамвайных путях на Троицком проспекте треснул асфальт

На трамвайных путях на Троицком проспекте треснул асфальт
Дорога нуждается в ремонте. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате общественный транспорт не может проехать, так как образовавшийся трамплин слишком высокий.

В Санкт-Петербурге на Троицком проспекте треснул асфальт. В результате на трамвайных путях образовался большой трамплин, который стал причиной затора. Об этом сегодня, 9 июня, рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что на место инцидента уже выехали сотрудники спецслужб. Пока непонятно, как скоро дорогу отремонтируют.

«Я там знатно подлетел одним колесом. Когда заметил его уже было поздно, и справа ехал поток машин, который я решил обогнать по трамвайным путям. Машина вроде цела на визуальный осмотр»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Таллинском произошло ДТП с участием электросамоката: пилот пострадал.

новости СПб трамвай троицкий проспект


 

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