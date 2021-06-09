На Таллинском произошло ДТП с участием электросамоката: пилот пострадал

На Таллинском произошло ДТП с участием электросамоката: пилот пострадал
В аварии пострадал пилот электросамоката. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы рассказывают, что у мужчины окровавлено лицо.

В Красносельском районе сегодня вечером, 9 июня, произошла авария с участием электросамоката. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Таллинском шоссе. Подробности инцидента не разглашаются, но видно, что электросамокат стоит на проезжей части. Видимо, его задел легковой автомобиль. После аварии пилот электросамоката остался жив, но получил травмы – он «держится за руку, лицо в крови».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском тушили квартиру: из помещения спасли двух детей. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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