Лобода ответила на обвинения в плагиате на премии «Муз-ТВ»

Певица рассказала, в чем смысл ее выступления. Фото: скриншот Instagram

Певица рассказала, в чем смысл ее выступления. Фото: скриншот Instagram

Она считает, что Бейонсе была всего лишь одной из артисток, которую заинтересовала картина Леонарда да Винчи.

Певица Светлана Лобода прокомментировала обвинения в плагиате на премии «Муз-ТВ». Многие посчитали, что ее номер очень похож на выступление Бейонсе. Артистка поделилась своим мнением на странице в Instagram-аккаунте.

Лобода объяснила, что постаралась интерпретировать тему присутствия женщины на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

«Дэн Браун, Бейонсе, Ариана Гранде — вот лишь несколько современников, коснувшихся в своем творчестве этой сакральной темы. Была ли на фреске изображена Мария Магдалина? Являлась ли она женой Христа? На эти вопросы мы никогда не узнаем однозначного ответа…»

— написала певица.

Напоминаем, что Лободу в плагиате обвинил в том числе певец Филипп Киркоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Лободы отказалась работать с певицей после скандала с Киркоровым.