Названа главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Названа главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Многие горожане перестали носить медицинские маски.

В Санкт-Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка и врачи гадают, что в таком случае делать. Названы и причины, по которым так происходит. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что рост заболеваемости связан в первую очередь с безмасочниками – они встречаются повсеместно. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов»,

— подчеркнул Лисовец.

Он также считает, что играет роль цикличность развития вируса и медленные темпы вакцинации от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно.

дмитрий лисовец новости СПб пандемия рост заболеваемости


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Российском проспекте тушили возгорание лесопосадки
Названа главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге
На Краснопулитовской неизвестный распылил перцовый баллончик: пострадал кот
Лобода ответила на обвинения в плагиате на премии «Муз-ТВ»
В Купчино прохожие вызвали полицию из-за плачущего в квартире ребенка
Петербург ради вакцинации от КОВИД-19 могут посетить около 30 тысяч иностранцев
Бузова рассказала, что думает о критике из-за ее участия в спектакле МХАТа
Елизавете II показали новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл