Названа главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Многие горожане перестали носить медицинские маски.

В Санкт-Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка и врачи гадают, что в таком случае делать. Названы и причины, по которым так происходит. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что рост заболеваемости связан в первую очередь с безмасочниками – они встречаются повсеместно. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов»,

— подчеркнул Лисовец.

Он также считает, что играет роль цикличность развития вируса и медленные темпы вакцинации от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно.