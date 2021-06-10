Названа главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Многие горожане перестали носить медицинские маски.
В Санкт-Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка и врачи гадают, что в таком случае делать. Названы и причины, по которым так происходит. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает, что рост заболеваемости связан в первую очередь с безмасочниками – они встречаются повсеместно. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов»,
— подчеркнул Лисовец.
Он также считает, что играет роль цикличность развития вируса и медленные темпы вакцинации от коронавируса.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно.