Рэпера T-Killah госпитализировали с коронавирусом после премии «Муз-ТВ»

Артист отметил, что у него среднетяжелое состояние. Фото: скриншот Instagram

Артист отметил, что у него среднетяжелое состояние. Фото: скриншот Instagram

Артист находится в больнице под наблюдением врачей.

Российский рэпер T-Killah угодил в больницу с пневмонией после церемонии награждения премии «Муз-ТВ». Об этом он рассказал Instagram-аккаунте.

Музыкант отметил, что не болел последние три года. Он всячески избегал контактов с посторонними людьми, но все-таки заразился коронавирусом. Рэпер отметил, что у него держится температура 39,9, а также отсутствуют запахи и вкусы, кашель, тяжелое дыхание, головная боль и прочие симптомы.

«В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, *****[лицо] онемело»,

— поделился исполнитель.

Свое состояние артист оценивает как среднетяжелое, но он верит, что в скором времени выпишется из больницы. Он порекомендовал подписчикам сделать прививку от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно.