В Белом доме оценили влияние слов Байдена о Путине на их встречу в Женеве

В Белом доме оценили влияние слов Байдена о Путине на их встречу в Женеве
В Белом доме оценили влияние слов Байдена о Путине на встречу президентов. Фото: Pixabay

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, могут ли как-то повлиять слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине в преддверии их встречи. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Журналисты поинтересовались, не будет ли саммит двух стран «неловким» после скандального интервью Байдена в марте.

Псаки отметила, что Байден давно знает Путина и никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда поведение России «не отвечало демократическим ценностям». Она добавила, что он будет «откровенен в этом и на предстоящей встрече».

Представитель вашингтонской администрации подчеркнула, что о дружбе и доверии речи не идет. «Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям», — сказала она.

Напомним, 17 марта Байден заявил, что российский лидер «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США. Также он грубо высказался в адрес президента России. В ответ Путин пожелав ему здоровья.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня.

Переговоры состоятся в Женеве – прочие подробности не разглашаются. Напоминаем, что Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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