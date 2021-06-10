В мире коронавирусом болеют уже более 174 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире инфекция COVID-19 за сутки была выявлена у более чем 459 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире новый вирус подхватили уже 174 148 844 человека, 158 276 630 пациентов смогли успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 751 373 случаях.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: 33 409 336 инфицированных, скончались от COVID-19 598 707 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (29 089 69 инфицированных, 353 528 погибли), следом идет Бразилия (17 122 092 зараженных, скончались 479 515 человека).

Россия расположилась на шестом месте: здесь, по данным оперштаба, медики выявили 5 156 250 инфицированных, погибли от нового вируса 124 895 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готов стать первым регионом для запуска платной вакцинации иностранцев. АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туриста» может стать координатором вакцинного туризма.