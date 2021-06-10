Во Фрунзенском районе сгорел гараж

Во Фрунзенском районе сгорел гараж
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 10 июня во Фрунзенском районе произошел пожар. Там загорелся гараж.

Сообщение о возгорании поступило в 7:25.

Очевидцы сообщили о возгорании на Забалканском проезде, д. 3. В гараже размером 3х6 метров выгорела обстановка по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Справиться с огнем удалось в 08:23. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар случился на Медном озере во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что там горит частный дом. Информация об этом появилась в среду, 9 июня.

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