Мужчина впал в кому после ночной драки в Металлострое

В поселке Металлосторой Колпинского района Петербурга среди ночи произошла серьезная драка. Один из участников впал в кому.

Так, в ночь на четверг, 10 июня, в отдел полиции поступило сообщение о драке у дома №4 по улице Максима Горького. К месту происшествия оперативно выехал наряд полиции.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru, в НИИ Джанедидзе с места происшествия госпитализировали 38-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в коме.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала солист балета Мариинского театра впал в кому после падения с самоката. Известно, что у него было кровоизлияние в мозг.