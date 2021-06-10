Мужчина впал в кому после ночной драки в Металлострое

Мужчина впал в кому после ночной драки в Металлострое
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В поселке Металлосторой Колпинского района Петербурга среди ночи произошла серьезная драка. Один из участников впал в кому.

Так, в ночь на четверг, 10 июня, в отдел полиции поступило сообщение о драке у дома №4 по улице Максима Горького. К месту происшествия оперативно выехал наряд полиции.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru, в НИИ Джанедидзе с места происшествия госпитализировали 38-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в коме.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала солист балета Мариинского театра впал в кому после падения с самоката. Известно, что у него было кровоизлияние в мозг.

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