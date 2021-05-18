Солист балета Мариинского театра впал в кому после падения с самоката

Залеев выступает в Мариинском театре уже более семи лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Залеев выступает в Мариинском театре уже более семи лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому из-за падения с самоката.

ЧП произошло 12 мая в Северной столице, сообщает 78.ru. Сейчас солисту уже сделали трепанацию черепа. Известно, что у него было кровоизлияние в мозг.

Напомним, что Залеева нашли пьяным. Сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая. Залеев выступает в Мариинском театре уже более семи лет. Он заслуженный артист Северной Осетии, лауреат Международных конкурсов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балерина Мариинского театра исполнила танец-протест на льду Финского залива. Видео артистка опубликовала на своей странице в Facebook. Балерина выступила в пачке и на пуантах, несмотря на мороз. Под роликом она призвала подписать петицию. Речь идет о сохранении природной зоны бухты Батарейная.