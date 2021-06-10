На Народной улице из окна выпал двухлетний ребенок

Ребенок упал со второго этажа дома в Невском районе.

Инцидент произошел 9 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже дома на Народной улице.

По недосмотру матери из она выпал двухлетний ребенок.

Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости, ушибами легких и печени, гематомой правого надпочечника, в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на втором этаже. Однако малышу оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.