На Народной улице из окна выпал двухлетний ребенок

На Народной улице из окна выпал двухлетний ребенок
Ребенок выпал из окна. Фото: pixabay

Ребенок упал со второго этажа дома в Невском районе.

Инцидент произошел 9 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже дома на Народной улице.

По недосмотру матери из она выпал двухлетний ребенок.

Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости, ушибами легких и печени, гематомой правого надпочечника, в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на втором этаже. Однако малышу оказали необходимую медицинскую помощь, поэтому сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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