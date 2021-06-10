В Металлострое мальчик на самокате попал под колеса автомобиля

В Колпинском районе легковой автомобиль сбил десятилетнего мальчика на самокате.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 9 июня в поселке Металлострой на Садовой улице. По предварительным информации, 70-летний мужчина на Dodge Grand Caravan в зоне нерегулируемого пешеходного перехода минивен сбил десятилетнего мальчика, который ехал на самокате.

В результате происшествия ребенок получил перелом позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 9 июня многие петербуржцы, возможно, удивились отсутствию доступных для аренды электросамокатов. Дело в том, что кикшеринговые компании убрали свой транспорт с улиц Северной столицы.