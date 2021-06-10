Прохожие заметили лесной пожар в Колпинском районе

Прохожие заметили лесной пожар в Колпинском районе
К месту происшествия вызвали спасателей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сегодня утром на территории лесного массива в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Причины появления огня выясняются.

Возгорание случилось в четверг, 10 июня, у Рубежного шоссе. Подробности сообщил «Мегаполис» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что горит участок рядом с проезжей частью. У эпицентра возгорания заметны хозяйственные постройки. Языки пламени и дым поднимаются на несколько метров над землей.

Информация о пожаре уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте. В 3-х комнатной квартире, в одной из комната площадью 10 квадратных метров загорелся мусор на площади 8 квадратных метров.

Колпинский район пожар


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве
Байкера увезли в реанимацию после ДТП с легковушкой на перекрестке ...
Резня на кухне: задержан повар санатория, ударивший ножом коллегу
В Ленобласти мужчина порезал своего брата
Футбольный «Подорожник» с дизайном ЕВРО-2020 начнут продавать в Петербурге ...
Вода вместо вакцины и причина роста заболеваемости: новое о COVID-19 в ...
С 10 июня россиянам станут доступны полеты еще в восемь стран
Петербург попал в десятку популярных городов для отдыха в июле