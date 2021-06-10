Прохожие заметили лесной пожар в Колпинском районе

Сегодня утром на территории лесного массива в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Причины появления огня выясняются.

Возгорание случилось в четверг, 10 июня, у Рубежного шоссе. Подробности сообщил «Мегаполис» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что горит участок рядом с проезжей частью. У эпицентра возгорания заметны хозяйственные постройки. Языки пламени и дым поднимаются на несколько метров над землей.

Информация о пожаре уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте. В 3-х комнатной квартире, в одной из комната площадью 10 квадратных метров загорелся мусор на площади 8 квадратных метров.