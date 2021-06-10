Байкера увезли в реанимацию после ДТП с легковушкой на перекрестке Светлановского и Тихорецкого

В Калининском районе Петербурга сегодня утром произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. Водителя байка госпитализировали.

Авария случилась в четверг, 10 июня, на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пользователей, в аварию попал мотоциклист и автомобиль. На кадрах видно, что байк пострадавшего превратился в груду хлама. Сам же мужчина упал на асфальт и так и остался лежать. Легковушка оказалась сильно помята.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники реанимации и сотрудники ДПС. На участке собралась крупная пробка.

Также в комментариях отмечается, что пострадавшим байкером оказался мужчина по имени Анатолий 1961 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе произошла массовая авария с участием маршрутки.