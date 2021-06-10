На Комендантском мошенники уговорили 74-летнюю пенсионерку отдать им миллион рублей

На Комендантском мошенники уговорили 74-летнюю пенсионерку отдать им миллион рублей
Пенсионеры стеснены в средствах и при этом входят в группу риска по коронавирусу. Фото: pixabay

Мошенники в Северной столице не сбавляют обороты: злоумышленники по-прежнему выманивают миллионы у доверчивых пенсионеров.

Так, последним инцидентом, следствием которого стала кража крупной суммы денег, произошел в Приморском районе. Как рассказала пострадавшая, обратившаяся к правоохранителям, злоумышленники звонили ей в период со 2 по 3 июня. Преступники действовали по стандартной схеме: с разных номеров женщине поступали звонки от «сотрудников банка».

Аферисты оповещали петербурженку о якобы подозрительных операциях, происходящих на её счету. Затем пенсионерке предложили перевести сбережения на «безопасный счет». Пострадавшую не смутило, что переводу предшествовала сложная схема: деньги нужно было обналичить, а затем перевести по указанным мошенникам данным.

Таким образом женщина отдала злоумышленникам 1 млн 47 тысяч рублей. Осознав случившееся, пенсионерка попала в больницу — ей стало плохо. К сожалению, там же петербурженка встретила своей день рождения. Выписавшись, она сразу обратилась в полицию. По факту крупного мошенничестве возбуждено уголовное дело, но шансы, что злодеев удастся отыскать, невелики.

В этот раз обманщикам удалось получить «добычу», прибегнув к стандартному методу, но люди становятся все менее доверчивыми, поэтому мошенники придумывают все более изощренные способы выманивания средств. Теперь они звонят, предлагая «трудоустройство», пишет РИА Новости.

В течение нескольких дней с «кандидатом» обсуждают условия работы, входят в доверительный контакт. В итоге «работодатель» соглашается принять человека, но для этого ему необходимо передать «начальству» данные банковской карта, якобы туда будет поступать зарплата.

Правоохранители в таких случаях советуют не стесняться и требовать максимум информации: остаться без сбережений будет гораздо печальнее, нежели проявить, как вам может показаться, излишнюю бдительность.

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