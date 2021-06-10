«Уберу» выбили «глаз» на Новосибирской улице

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Авария на пересечении Новосибирской улицы и  Ланского шоссе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сервиса такси «Uber» лишилась фары. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы произошла авария между двумя легковыми автомобилями.

По данным очевидца происходящего, водитель машины ехал по Ланскому шоссе, предположительно на красный, запрещающий свет светофора. В результате нарушения правил дорожного движения, авто довольно сильно задело поворачивающий «Uber». У машины такси выбита фара.

В данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло тройное ДТП. Двое человек пострадали.

дтп новости СПб приморский район


 

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