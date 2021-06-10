Пошел трещинами: жители дома на 13-й линии В.О. жалуются на стройку рядом и равнодушие застройщика и коммунальщиков

Жители одного из домов на Васильевском острове оказались в аду из-за стройки по соседству. Ежедневный шум – только часть беды. По их словам, дом ходит ходуном, в квартирах начали появляться трещины.

Одна из местных жительниц пожаловалось на стройку в социальной сети Facebook. По ее словам, дом 46 по 13-й линии Васильевского острова каждый день пускается в пляс из-за стройки на соседнем участке.

Строительство идет напротив особняка Бремме, на месте бывшего долгостроя (дом 50 по 13-й линии В.О.). По словам местной жительницы, первые трещины в квартирах начали появляться еще при сносе старой постройки.

«Застройщик обещал, что свайный шпунт будут устанавливать методом статического вдавливания, это медленно и довольно тихо. Сейчас этот шпунт колотят гидромолотом, дом ходит ходуном, появляются новые трещины», — пишет петербурженка. Она также отметила: застройщик и управляющая компания на жалобы жильцов не реагируют.

Gazeta.SPb обратилась в администрацию Василеостровского района за разъяснением.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на доме на улице Черняховского появилась огромная трещина. Жители Центрального района тогда во всем также обвинили стройку по соседству, на Днепропетровской, 37. Строительство нового ЖК завершили там в прошлом году. Петербуржцы и раньше не высказывали восторга относительно архитектурного облика здания. Теперь именно в его строительстве они увидели причину появления трещин. Специалисты районной администрации зафиксировали трещину маячками. Предстоит выяснить, увеличивается ли она.

По данным из открытых источников, на этом участке компания «Винтеко» возводит элитный жилой комплекс. Некогда там находился особняк Французского благотворительного общества. К 1990-м годам здание успело прийти в аварийно состояние. Его разрешили снести, чтоб возвести гостиницу. Девелопером стала компания «ИВИ-93». В 2009-м году она обанкротилась, а через год участок был продан ООО «Виста-констракшн». Предполагалось, что компания достроит гостиницу, но с этой задачей не справилась. В 2014-м году за достройку взялась компания ООО «Кредо, которая свой проект не реализовала. В собственность участок «Винтеко» получила в 2017-м году.