Российских автомобилистов предупредили о скорых изменениях в оформлении ОСАГО

Отмена ТО не затронет транспорт, участвующий в перевозках. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Отмена ТО не затронет транспорт, участвующий в перевозках. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В России автомобилистов ждут изменения, связанные с оформлением ОСАГО. Соответствующий законопроект может вступить в силу уже в августе.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Так, Госдума планирует принять в третьем чтении поправки, которые позволят автолюбителям не предъявлять диагностическую карту по результатам техосмотра для ОСАГО.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу российской Госавтоинспекции Михаила Черникова, МВД может освободить владельцев легковушек от обязательного техосмотра, его водители будут делать на добровольной основе.

Такое нововведение позволит автомобилистам оценить состояние машины в комфортных условиях, а инспекторам ГИБДД сосредоточиться на проверке, в первую очередь, транспорт, участвующий в перевозках — такси, грузовики, автомобили организаций и автобусы. Последних отмена ТО не затронет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября. Отсрочка в полгода позволит автовладельцам и профильному бизнесу в полной мере подготовиться к вступлению в силу новых правил.