Следователи ищут владельца YouTube-аккаунта, опубликовавшего песню Хованского

Полиция возбудила дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Полиция возбудила дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Полиция Северной столицы устанавливает личность того, кто опубликовал на YouTube скандальную песню, которую спел блогер Юрий Хованский.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на данный момент есть информация, что это сделал человек, зарегистрированный под именем «Юрий Прошкин». Полиция возбудила дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

По версии следствия, Хованский летом 2020 года в Северной столице во время стрима спел песню, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Блогер признал вину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по делу Юрия Хованского на допрос вызвали петербургского блогера Дмитрия Ларина. На данный момент блогера уже отпустили, подробности не разглашаются.