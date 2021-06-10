В Ленобласти в пятницу ожидаются кратковременные дожди и +26 градусов

В последний день рабочей недели в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В пятницу, 11 июня, на территории 47-го региона местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью северо-восточный, восточный со скоростью 2-6 метров в секунду, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время составит +9…+14 градусов, днем потеплеет до 21-26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9 июня в Ленобласти дожди сопровождались грозами. Спасатели объявляли штормовое предупреждение.