В Ленобласти в пятницу ожидаются кратковременные дожди и +26 градусов

В Ленобласти в пятницу ожидаются кратковременные дожди и +26 градусов
В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день рабочей недели в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В пятницу, 11 июня, на территории 47-го региона местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью северо-восточный, восточный со скоростью 2-6 метров в секунду, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время составит +9…+14 градусов, днем потеплеет до 21-26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 9 июня в Ленобласти дожди сопровождались грозами. Спасатели объявляли штормовое предупреждение.

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