Спасатели тушат «Бургер Кинг» на Ленинском

Спасатели тушат &#171;Бургер Кинг&#187; на Ленинском
На месте работают спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Ленинском проспекте в Петербурге загорелся ресторан быстрого питания. Спасатели прибыли к месту ЧП на четырех спецмашинах.

Возгорание случилось сегодня, 10 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Горит Бургер Кинг. Приехали 4 пожарные машины, через 5 мин уехали 3 машины, осталась 1», — написал автор записи.

У заведения общепита зафиксировано задымление. Причины появления огня выясняются. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10 июня у «Беговой» полностью сгорел автобус. Полиция вывела пассажиров еще до приезда пожарных.

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