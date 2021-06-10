Спасатели тушат «Бургер Кинг» на Ленинском

На Ленинском проспекте в Петербурге загорелся ресторан быстрого питания. Спасатели прибыли к месту ЧП на четырех спецмашинах.
Возгорание случилось сегодня, 10 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Горит Бургер Кинг. Приехали 4 пожарные машины, через 5 мин уехали 3 машины, осталась 1», — написал автор записи.
У заведения общепита зафиксировано задымление. Причины появления огня выясняются. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10 июня у «Беговой» полностью сгорел автобус. Полиция вывела пассажиров еще до приезда пожарных.