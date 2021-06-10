Создатель Badoo через суд вернул себе квартиру в Петербурге

Создатель Badoo и Mamba Андрей Андреев выиграл иск о возврате в собственность его квартиры в Приморском районе Северной столицы. Ранее эту квартиру продала мошенница из Абхазии.

Миллиардер получил эту квартиру в наследство 17 лет назад, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Через год он уехал жить в Великобританию и не появлялся в России 15 лет. Недавно Андрееву сообщили, что квартира неожиданно сменила владельца.

Хозяйкой стала кинопродюссер Евгения Аронова. Она купила квартиру, думая, что покупает её законно. Её обманула женщина из Абхазии, назвавшаяся вдовой «умершего» миллиардера.

Сегодня Андреев просил суд истребовать квартиру из чужого незаконного владения. Суд требования удовлетворил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокурор просил реальный срок мужчине за избиение представителя власти.