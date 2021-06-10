Суд Петербурга привлек к ответственности ООО «ИРВИ» за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия

В оперативном управлении ФГБУН ЗИН РАН находится нежилое 2-3-5 этажное здание, общей площадью почти 20 тысяч кв.м., расположенное по адресу: г. СПб, Университетская наб., д. 1-3, лит. А. ФГБУН ЗИН РАН подписало в 1994 году договор аренды с ООО «ИРВИ» нежилых помещений общей площадью 1 900 кв.м., сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Из акта по мероприятию контроля за состоянием объекта культурного наследия федерального значения «Пакгауз южный», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Биржа», XIX- нач. XX вв., следует, что в здании, арендатором ООО «ИРВИ», в помещении цокольного этажа без нужного разрешения сделаны работы по перепланировке и приспособлению указанных помещений под ресторан.

Произведена замена и установка новых оконных и дверных. При этом деревянные конструкции заменены на металлопластиковые и стеклопластик. Произведена перепланировка и покраска стен помещений, электрификация части помещений, установка нового оборудования. Также выявлено присоединение нового оборудования к старым сетям без проектов и проведения технических регламентных мероприятий по снабжающим электросетям и оборудованию. Это может привести к аварийной и пожароопасной ситуации.

Управление СПб ГО ВООПИиК составило и подписало Акт оценки размера ущерба, причинённого нарушениями хозяйственной деятельности на территории объекта культурного наследия «Пакгауз Южный». Размер ущерба, нанесённого памятнику, составил более 6 миллионов рублей.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.