Суд заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Звезды» на два месяца

Суд отправил бывшего председателя совета директоров завода «Звезда» Павла Плавника под стражу на два месяца. Фото: Pixabay

Суд отправил бывшего председателя совета директоров завода «Звезда» Павла Плавника под стражу на два месяца. Фото: Pixabay

В Петербурге Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Павла Плавника, обвиняемого в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата».

Объединенная пресс-служба судов Петербурга пишет, что экс-председатель совета директоров завода «Звезда» Плавник просил домашний арест.

Так, срок данной меры избрали до 8 августа текущего года.

Напомним, что было задержано четверо топ-менеджеров предприятия по делу о растрате 142,2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что могильщика и заведующего кладбищем арестовали по громкому делу о растратах в Петербурге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мошенник заработал на благотворительности 21 миллион рублей.