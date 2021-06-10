Торговым объектам разрешили работать у стадиона в Петербурге в период Евро-2020

Торговым объектам разрешили работать у стадиона в Петербурге в период Евро-2020
Уже получили официальное согласие УЕФА для почти 300 стационарных и 150 нестационарных торговых объектов Петербурга. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В Северной столице частично сняли ограничения для торговых объектов во время Евро-2020 вблизи стадиона и фан-зон.

Вопрос подняли после того, как предприниматели возмутились тем, что на две недели им запретят нормально работать, хотя заплатить за аренду за это время им придётся и обратились к аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Александру Абросимову, сообщает РБК.

Тогда УЕФА и городские власти разрешили нестационарным объектам торговли работать в Евро-2020 не только вблизи фан-зон, отменив двухкилометровую зону, но и рядом со стадионом.

Бизнесменам придётся провести работу по скрытию товарных знаков, так как среди продуктов партнёрами УЕФА являются только две компании, продающие напитки. Также разрешили обслуживать посетителей и на улице за столиками.

Уже получили официальное согласие УЕФА для почти 300 стационарных и 150 нестационарных торговых объектов Петербурга. Приём заявок продолжается. Для получения разрешения необходимо привести внешний вид торговых точек в соответствие с требованиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ждёт болельщиков Евро-2020 в фан-зонах Петербурга.

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