Туроператоры задолжали россиянам 44 млрд рублей за несостоявшиеся поездки

Туроператоры задолжали россиянам 44 млрд рублей за несостоявшиеся поездки
Глава АТОР добавила, что сейчас границы для туристов открыты с 21 странами. Фото: pixabay

Задолженность туроператоров перед клиентами за несостоявшиеся поездки увеличилась до 44 млрд рублей. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе заявила в беседе с РИА Новости, что рост заболеваемости коронавирусом и отмена авиасообщения с Турцией в апреле стали серьезным ударом для туристов и туристического сообщества.

По ее словам, задолженность в 44 млрд рублей сформировалась с прошлого года. Около 1,3 млн россиян не смогли поехать на свой отдых. Ломидзе отметила, что причины этого не зависят ни от туристов, ни от туриндустрии.

Глава АТОР добавила, что сейчас границы для туристов открыты с 21 странами, но только в 11 из них есть относительно массовый спрос. При этом уже ряд стран, пользующиеся спросом у россиян, заявили о готовности принимать их без карантина.

Ломидзе уточнила, что россиянам при выезде за границу требуется отрицательный ПЦР-тест, наличие антител к коронавирусу или сертификат о вакцинации. Такие условия для въезда российских туристов уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туроператоры попросили оперштаб открыть массовые зарубежные направления.

атор туризм туроператоры


 

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