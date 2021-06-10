Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе

Кофе лучше пить минимум за полчаса до еды и спустя час после еды. Фото: pixabay

Кофе лучше пить минимум за полчаса до еды и спустя час после еды. Фото: pixabay

Российский врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, в какое время лучше всего пить кофе. Этот напиток не советуют употреблять до еды или после нее.

По словам диетолога, которые приводит радио Sputnik, пить кофе по утрам — не самая лучшая привычка. Она объяснила, что напиток не позволяет усвоиться полезным веществам, поступающим в организм с пищей. К примеру, организм хуже усваивает железо, цинк, магний и кальций. Королева подчеркнула, что эти минералы полезны как для женского, так и для мужского здоровья.

Медик считает, что кофе лучше всего употреблять между основными приемами пищи. Так сохранятся полезные свойства напитка и минеральный баланс в организме. Кофе можно пить минимум за полчаса до еды и спустя час после еды.

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