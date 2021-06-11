В результате пожара на Колпинской улице погиб один человек

В результате пожара на Колпинской улице погиб один человек
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 11 июня в Петроградском районе произошел пожар. Возгорание произошло в пятикомнатной коммунальной квартире на Колпинской улице. Сообщение о пожаре поступило в 01:29.

В пятикомнатной, коммунальной квартире горела обстановка на площади 18 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 02:07.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 23 человека личного состава. В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает 78.ru. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.

Петроградский район пожар происшествия


 

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