Число погибших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до семи человек

Одна из пострадавших в аварии с автобусом в городе Лесной Свердловской области скончалась в больнице. Число погибших в ДТП возросло до семи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Три человека находятся в реанимации, состояние тяжелое. Один человек переведен в отделение, состояние средней тяжести.

Напомним, утром 10 июня из-за отказа тормозов автобус врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.