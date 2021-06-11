Спасатели за полчаса потушили пожар в Выборге

Спасатели за полчаса потушили пожар в Выборге
О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 11 июня в Выборге в Ленинградской области произошел пожар.Спасатели тушили обстановку в квартире.

Сообщение о пожаре в 1:30. Жители Рыбного переулка в Выборге заметили дым и вызвали пожарных.

В ликвидации пожара участвовали пять человек и одна единица спецтехники. В квартире горела обстановка на общей площади два квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 2:07. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.

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