Из вод Финского залива достали труп с разбитым черепом

В Василеостровском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства гибели неизвестного мужчины. Его труп достали из Финского залива с разбитой головой.

В четверг, 10 июня, в водах у дома №35 по Морской набережной спасатели извлекли из воды труп мужчины. Тело заметили в 30 метрах от берега.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на вид утопленнику до 40 лет. Одет он был во все черное, включая кожаную куртку. Среди повреждений на теле замечен вмятый череп и деформированное лицо.

Тело передано в морг для установления точных причин гибели мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ранениями. Оперативники изъяли с места происшествия нож, следы пальцев рук, верхнюю одежду с погибшей женщины.