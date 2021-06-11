Из вод Финского залива достали труп с разбитым черепом

Из вод Финского залива достали труп с разбитым черепом
К месту ЧП прибыли спасатели и правоохранители. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Василеостровском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства гибели неизвестного мужчины. Его труп достали из Финского залива с разбитой головой.

В четверг, 10 июня, в водах у дома №35 по Морской набережной спасатели извлекли из воды труп мужчины. Тело заметили в 30 метрах от берега.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на вид утопленнику до 40 лет. Одет он был во все черное, включая кожаную куртку. Среди повреждений на теле замечен вмятый череп и деформированное лицо.

Тело передано в морг для установления точных причин гибели мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ранениями. Оперативники изъяли с места происшествия нож, следы пальцев рук, верхнюю одежду с погибшей женщины.

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