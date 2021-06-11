На участке трассы М-11 повысили скоростной режим

На участке трассы М-11 повысили скоростной режим
Трасса М-11 Санкт-Петербург-Москва. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На участке с 59-го по 149-й км трассы М-11 «Нева» с 11 июня водителям можно ездить со скоростью до 130 км/час, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Участок находится на территории Московской и Тверской областей. До этого разрешалось ездить со скоростью до 110 км/ч. Водителей оповестят о повышении скоростного режима с помощью табло переменной информации и дорожных знаков.

До конца месяца планируется увеличить разрешенную скорость на участке с 546-го по 680-й километр в Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге. Автомобилистам разрешат проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 км дороги М-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД выступает против снижения максимальной скорости в черте городов до 30 километров в час. По словам Черникова, он не может представить, как можно ехать с такой низкой скоростью, когда по разделительной полосе автомобили едут со скоростью до 150 километров в час.

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