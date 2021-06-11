Золотой пляж в Зеленогорске приведут в порядок к лету 2022 года

С июня по октябрь у дома 29 по улице Декабристов высадят деревья, установят игровое оборудование, скамейки и урны, устроят плиточное покрытие. Фото: pixabay

С июня по октябрь у дома 29 по улице Декабристов высадят деревья, установят игровое оборудование, скамейки и урны, устроят плиточное покрытие. Фото: pixabay

С начала года Государственная административно-техническая инспекция выдала 130 ордеров для благоустройства внутриквартальных территорий в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, с 25 июня по конец весны 2022 года в Зеленогорске благоустроят Золотой пляж, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Там установят шезлонги, скамейки, навесы, урны, фонари. Построят детскую и спортивную площадки.

С июня по октябрь у дома 29 по улице Декабристов высадят деревья, установят детские горки скамейки и урны, устроят плиточное покрытие. А с 8 июня по октябрь благоустроят территорию вдоль Балтийского бульвара. Специалисты проложат асфальт, высадят деревья, а также установят детское и спортивные площадки, поставят скамейки и урны.

До 5 октября благоустроят двор по улице Маршала Захарова,16. Здесь также установят скамейки, посадят деревья и кустарники. Здесь построят детскую и спортплощадки, сделают «зебру».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге для купания одобрили 15 пляжей