В Петербурге лихач погасил 138 штраф, чтобы улететь в отпуск

С мужчины удалось взыскать более 150 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге с автомобилиста-нарушителя удалось взыскать более 150 тысяч рублей. Он успел нарушить ПДД 138 раз, но не спешил оплачивать штрафы. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Известно, что мужчине пригрозили временным ограничением на выезд из России и только это заставило его задуматься и расплатиться с долгами. После этого автомобилист смог со спокойной душой отправиться на отдых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что списывавших на экзаменах выпускников в Петербурге начали штрафовать. На сегодняшний день суды Петербурга зарегистрировали всего два дела.