С 2015 г. Facebook, Google и YouTube не удалили 8,9 тыс. запрещенных в РФ материалов

С 2015 г. Facebook, Google и YouTube не удалили 8,9 тыс. запрещенных в РФ материалов
Штраф у Facebook равен уже 43 млн рублей, а Google 15,2 млн рублей. Фото: Pixabay

Социальные сети Facebook и Instagram уже пять лет не удаляют более 3,7 тысячи, а Google и YouTube — более 5,2 тысячи материалов, признанных в России запрещённым контентом.

По итогам проверки соблюдения законодательства России американскими сайтами и СМИ установлено, что у Facebook и Instagram среднее время выполнения требований по удалению запрещенной информации составляет 3,5 месяца, у Google и YouTube — 2,5 месяца, сообщает «Интерфакс». Согласно российскому законодательству, такой контент должен удаляться в течении суток.

Штраф у Facebook равен уже 43 млн рублей, а Google 15,2 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей. Организация усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении.

facebook google Instagram YouTube российское законодательство


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Швейцария закроет часть воздушного пространства в Женеве из-за саммита ...
В поликлиники Ленобласти доставили более 60 новых автомобилей
Россельхознадзор нашел средиземноморскую муху в мандаринах, прибывших в Петербург
Законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли ...
В Киришах в квартире вора найден труп 16-летней девушки
Около 40% туристов перебронировали туры в Турцию на отдых в России
В Петербурге прекратили уголовное дело после случайной смерти рабочего
Для россиян открылись перелеты в Венгрию