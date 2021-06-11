С 2015 г. Facebook, Google и YouTube не удалили 8,9 тыс. запрещенных в РФ материалов

Штраф у Facebook равен уже 43 млн рублей, а Google 15,2 млн рублей. Фото: Pixabay

Штраф у Facebook равен уже 43 млн рублей, а Google 15,2 млн рублей. Фото: Pixabay

Социальные сети Facebook и Instagram уже пять лет не удаляют более 3,7 тысячи, а Google и YouTube — более 5,2 тысячи материалов, признанных в России запрещённым контентом.

По итогам проверки соблюдения законодательства России американскими сайтами и СМИ установлено, что у Facebook и Instagram среднее время выполнения требований по удалению запрещенной информации составляет 3,5 месяца, у Google и YouTube — 2,5 месяца, сообщает «Интерфакс». Согласно российскому законодательству, такой контент должен удаляться в течении суток.

Штраф у Facebook равен уже 43 млн рублей, а Google 15,2 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей. Организация усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении.