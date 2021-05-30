В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей

Работники Google знали, что организация специально усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении.
Об этом сообщил Business Insider. В 2020 году прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив компанию в незаконном сборе данных. Корпорация продолжала получать сведения о местоположении, даже когда эта функция в смартфоне была отключена. Она заставляла производителей «прятать» от людей настройки конфиденциальности. Так организация использует разные сервисы: Wi-Fi и сторонние приложения.
Есть большая вероятность, что Apple также разрешала людям пользоваться приложениями и сервисами на основе определения геолокации, не делясь при этом сведениями.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор оценил вероятность радикальных мер в отношении Google.