В Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей

Работники Google знали, что организация специально усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении.

Об этом сообщил Business Insider. В 2020 году прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив компанию в незаконном сборе данных. Корпорация продолжала получать сведения о местоположении, даже когда эта функция в смартфоне была отключена. Она заставляла производителей «прятать» от людей настройки конфиденциальности. Так организация использует разные сервисы: Wi-Fi и сторонние приложения.