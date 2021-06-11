В Петербурге прекратили уголовное дело после случайной смерти рабочего

Стороны смогли примириться и у них не осталось друг к другу претензий. Фото: pixabay

Стороны смогли примириться и у них не осталось друг к другу претензий. Фото: pixabay

Гражданин Узбекистана скончался из-за несоблюдения правил безопасности.

Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении начальника участка «ЭлитКонсалт», из-за халатности которого скончался рабочий. Стороны смогли примириться, что и стало причиной такого исхода. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Петровском проспекте во время возведения многоквартирного жилого дома. Строитель, выполняющий работы на большой высоте, упал с седьмого этажа. Он скончался на месте происшествия из-за серьезности полученных травм.

«В обоснование заявленного ходатайства представитель указал, что Бабаровым вред, причиненный преступлением, потерпевшему возмещен, претензий потерпевший не имеет, о чем представлено заявление»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочий выжил после падения с 12 этажа на стройке в Петербурге.