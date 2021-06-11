На «Скандинавии» жесткая авария: кажется, погиб водитель

По предварительным, в аварии погиб мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным, в аварии погиб мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Трасса перекрыта в оба направления.

В Ленинградской области на трассе А-181 «Скандинавия» сегодня, 11 июня, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 112-м километре. Там столкнулись легковой автомобиль и большегруз, в результате «Рено Дастер» остался «практически без крыши», фура осталась без колеса. В результате инцидента, кажется, погиб водитель иномарки. ДТП стало причиной серьезного затора и пробок.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Аврова заметили «перевертыш» у школы. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.