На Аврова заметили «перевертыш» у школы

На Аврова заметили «перевертыш» у школы
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Петергофе сегодня вечером, 11 июня, произошла авария с участием «Хендай». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Аврова напротив школы номер 416. Там по непонятной причине перевернулась легковушка – не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На место уже приехали спасатели, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каршеринг сбил велосипедиста на зебре перекрестка Планерной и Шуваловского.

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