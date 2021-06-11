На ЗСД две иномарки «остановились» смотреть на закат

На ЗСД столкнулись две иномарки. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На ЗСД столкнулись две иномарки. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух иномарок. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в пятницу вечером 11 июня, на фоне заходящего солнца, произошла авария,

На ЗСД «Ауди» подбил перед Белоостровом «Фольксваген».

В связи с ДТП, очевидцы происходящего сообщают, что растянулась огромная пробка.

На фотографиях видно, что место происшествия уже огородили специальными знаками, однако сотрудников Госавтоинспекции у ДТП еще нет.

При этом, судя по снимкам, удар был не слишком сильным, поэтому водители иномарок вряд ли пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге.