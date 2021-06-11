В День России поменяется график движения электричек в Ленобласти

Один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, который отмечается ежегодно 12 июня, изменит график пригородных поездов.

В пятницу, 11 июня пресс-служба комитета по транспорту Ленинградской области в своем Instagram-аккаунте сообщает, что пригородное сообщение из-за грядущего праздника – Дня России – будет изменено.

Так, на Финляндском, Выборгском, Балтийском, Витебском и Волховском направлениях будут определены новые графики.

Таким образом, 13 июня 2021 года установят график по субботе, а 14 июня 2021 года по воскресенью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три троллейбуса перестанут ездить по своим маршрутам в Петербурге. В Северной столице изменение маршрутов троллейбусов ждет №1, №7, №10.