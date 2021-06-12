В честь Дня России башня Лахта-центра «поменяла имидж»

В честь Дня России башня Лахта-центра &#171;поменяла имидж&#187;
Лахта-центр в честь Дня России изменился. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге на берегу Финского залива в Приморском районе города в субботу, 12 июня в честь праздника День России башня Лахта-центра окрасилась в цвета российского триколора. Об этом сообщается в социальных сетях в Instagram Приморского района.

Один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, который отмечается ежегодно 12 июня, изменил вид небоскреба в Северной столице.

Сообщается, что петербуржцы в восторге от такой картины и делятся в социальных сетях фотографиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что День России поменяется график движения электричек в Ленинградской области.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что АО «Трест» построит подземный переход в «Лахта Центр» за 1,28 млрд.

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