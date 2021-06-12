Поклонники заподозрили у Мирославы Карпович анорексию

Мирослава Карпович и Павел Прилучный отдыхают на Мальдивах. Артисты не делятся совместными фото, однако регулярно публикуют одиночные снимки.

На одном из последних фото актриса хотела похвастаться фигурой, но лишь напугала поклонников, для которых ее худоба стала признаком болезни.

Карпович позировала для фото в Instagram на фоне бескрайнего неба и лазурного моря, выбрав комплект красного цвета. Подписчиков поразило, что и без того стройная артистка стала еще худее. Они всерьез испугались за здоровье звезды.

«Аккуратнее, Мирослава, так и до анорексии недалеко», — написал пользователь.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Карпович поддерживает здоровье с помощью капельниц.