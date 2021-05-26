Карпович призналась, что поддерживает здоровье с помощью капельниц

Карпович решила объяснить, почему она похудела. Фото: скриншот instagram

Карпович решила объяснить, почему она похудела. Фото: скриншот instagram

Актриса Мирослава Карпович рассказала о поддержании своего здоровья и красоты. Звезда призналась, что восстановиться ей помогают капельницы.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, необходимо следить за здоровьем изнутри, а только потом снаружи.

Карпович призналась, что за последние два месяца она практически не отдыхала, а для восстановления организма использует витамины и капельницы.

«Это действительно очень сильная восстановительно-иммунокорректирующая ВЕЩЬ», — делится звезда.

Карпович также отметила, что не пренебрегает инъекциями для поддержания здорового внешнего вида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине мая Прилучный посетил официальное мероприятие вместе с Карпович. Звезда сериала «Папины дочки» впервые публично прошлась рядом с возлюбленным, взяв его под руку.