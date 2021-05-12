Прилучный посетил официальное мероприятие вместе с Карпович

Прилучный посетил официальное мероприятие вместе с Карпович
Мирослава Карпович и Павел Прилучный. Фото: скриншот Instagram

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович с недавних пор не скрывают, что они пара. Звезда сериала «Папины дочки» впервые публично прошлась рядом с возлюбленным, взяв его под руку.

Так, на праздновании Дня Победы в Казани артисты не просто вместе появились на публике, но и прошлись, держась «под ручку». Как сообщил «Пятый канал», кадры с проходкой, которую так жаждали увидеть тысячи поклонников, выложили в социальные сети.

Прилучный выступил перед жителями на местной площади, а Карпович приехала в столицу Татарстана, чтобы поддержать любимого.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прилучный впервые рассказал о романе с Мирославой Карпович.

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