Неизвестные нацарапали надпись и разбили стекла автомобиля на Софийской

Неизвестные разбили машину, стоящую на Софийской улице, нацарапав послание на капоте транспортного средства.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 12 июня. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
«Около 2-х часов ночи, поступила заявка, что на Софийской находится автомобиль VW с разбитыми стеклами и загадочной надписью на капоте», — написали в группе.
На опубликованных кадрах видно, что на капоте остались следы от обуви. Лобовое и боковые стекла разбиты.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные выбили стекла у четырех автомобилей. Вандалы орудовали на автопарковке во дворе одного из домов.