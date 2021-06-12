Неизвестные нацарапали надпись и разбили стекла автомобиля на Софийской

Неизвестные нацарапали надпись и разбили стекла автомобиля на Софийской
На капоте машины видны следы от обуви. Фото: скриншот «ВКонтакте» «Дорожный инспектор»

Неизвестные разбили машину, стоящую на Софийской улице, нацарапав послание на капоте транспортного средства.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 12 июня. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

«Около 2-х часов ночи, поступила заявка, что на Софийской находится автомобиль VW с разбитыми стеклами и загадочной надписью на капоте», — написали в группе.

На опубликованных кадрах видно, что на капоте остались следы от обуви. Лобовое и боковые стекла разбиты.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные выбили стекла у четырех автомобилей. Вандалы орудовали на автопарковке во дворе одного из домов.

новости СПб софийская улица


 

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