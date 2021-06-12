В мире коронавирус подхватили почти 175 млн человек

В мире коронавирус подхватили почти 175 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире сохраняется непростая обстановка из-за новой коронавирусной инфекции. Наличие болезни выявили более чем у 174 млн человек.

По данным SCMP на субботу, 12 июня, в мире COVID-19 заразились 174 953 856 человек. Побороть заболевание смогли 159 252 639 пациентов. Скончались от инфекции за все время 3 774 832 человека. Вакцинацию от новой болезни прошли 2 297 196 810 человек.

На первом месте коронавирусного «антирейтинга» все еще США — 33 436 053. На втором месте Индия, где вирус подхватили 29 274 823 жителй, третье занимает Бразилия — 17 210 969.

Россия на сегодняшний день занимает шестое место. В стране коронавирус подхватили 5 млн 120 тыс. 678 человек, умерли 123 568 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о редком симптоме у переболевших коронавирусом. Менее 8% пациентов после перенесенного коронавируса сталкиваются с онемением конечностей или снижением чувствительности.

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