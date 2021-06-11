Редкий симптом и риск ухудшения ситуации: COVID-19 в России и мире

В мире сохраняется непростая обстановка из-за новой коронавирусной инфекции. Российские власти при этом не исключают, что ситуация может стать еще хуже.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире к 11 июня зарегистрировано более 174 млн случаев заражения коронавирусом.

В рейтинге стран с самым большим числом заболевших Россия занимает шестую строчку. В стране за время пандемии заразились коронавирусом 5 167 949 человек.

Ситуация в России еще может ухудшиться, считает глава минздрава России Михаил Мурашко. Министр выступил с призывом ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что этим летом в России может появиться новый штамм COVID-19. По его словам, в этом сезоне вирус может мутировать и вызвать новую волну заболеваемости.

Между тем, стало известно о том, что у больных индийским штаммом коронавируса начали диагностировать гангрену.

Еще одно последствие коронавируса – ухудшение слуха. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. Этот симптом, заметила она, обратимый.

Она также сообщила и о редком симптоме у переболевших коронавирусом. Менее 8%, перенесших болезнь, сталкиваются с онемением конечностей или снижением чувствительности. Как полагает специалист, это может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Отчасти на это могут повлиять сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет.