Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

Беглов поздравил петербуржцев с Днем России
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил россиян. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня. Он пожелал мира, добра, успехов в труде на благо Отечества.

Градоначальник отметил в своем поздравлении, что главный государственный праздник стал символом победы нашей страны, общего стремления жить и трудиться в свободной и сильной России.

Как сообщила пресс-служба Смольного, Беглов напомнил, что последний год был сложным для Петербурга из-за пандемии. Значительные ресурсы были направлены на борьбу с опасной инфекцией.

Глава города подчеркнул, что Северная столица за последний год стала одним из лидеров в выполнении социальных программ и принятии мер по поддержке бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что космонавты поздравили граждан с Днем России с борта МКС.

Александр Беглов день россии новости СПб


 

Новости партнеров
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Новой Голландии появилась «воздушная» надпись
В субботу утром дороги Петербурга свободны от пробок
Беглов поздравил петербуржцев с Днем России
Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг
В мире коронавирус подхватили почти 175 млн человек
В субботу в Петербурге ожидаются дожди с грозами и до +24 градусов
Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до границ участка
Дом и баню в Гатчинском районе тушили восемь спасателей