Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня. Он пожелал мира, добра, успехов в труде на благо Отечества.

Градоначальник отметил в своем поздравлении, что главный государственный праздник стал символом победы нашей страны, общего стремления жить и трудиться в свободной и сильной России.

Как сообщила пресс-служба Смольного, Беглов напомнил, что последний год был сложным для Петербурга из-за пандемии. Значительные ресурсы были направлены на борьбу с опасной инфекцией.

Глава города подчеркнул, что Северная столица за последний год стала одним из лидеров в выполнении социальных программ и принятии мер по поддержке бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что космонавты поздравили граждан с Днем России с борта МКС.