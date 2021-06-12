Космонавты поздравили граждан с Днем России с борта МКС

Космонавты поздравили граждан с Днем России с борта МКС
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили соотечественников. Фото: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили соотечественников с Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня.

Ролик с борта МКС опубликовали на сайте Роскосмоса. Члены экипажа 65-й длительной экспедиции обратили в своем поздравлении особое внимание на человеческий капитал страны и богатство России умными, талантливыми и целеустремленными людьми.

«Поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины — Днем России», — сказал Новицкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День России поменяется график движения электричек в Ленобласти. На Финляндском, Выборгском, Балтийском, Витебском и Волховском направлениях будут определены новые графики.

день россии космонавты МКС


 

Новости партнеров
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поклонники заподозрили у Мирославы Карпович анорексию
Космонавты поздравили граждан с Днем России с борта МКС
В России для переболевших коронавирусом запустят углубленную диспансеризацию
Бузова сыграет Гурченко в фильме «Карнавальная ночь 2»
Нерпенок Шлиссик научился разговаривать с чайками
Жители Петербурга пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
В честь Дня России башня Лахта-центра «поменяла имидж»
В субботу в Пулково задержали два внутренних рейса