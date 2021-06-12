Космонавты поздравили граждан с Днем России с борта МКС

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили соотечественников с Днем России, который отмечается ежегодно 12 июня.

Ролик с борта МКС опубликовали на сайте Роскосмоса. Члены экипажа 65-й длительной экспедиции обратили в своем поздравлении особое внимание на человеческий капитал страны и богатство России умными, талантливыми и целеустремленными людьми.

«Поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины — Днем России», — сказал Новицкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День России поменяется график движения электричек в Ленобласти. На Финляндском, Выборгском, Балтийском, Витебском и Волховском направлениях будут определены новые графики.